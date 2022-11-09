İngiltere Kralı Charles'e yumurtalı saldırı! Bu ülke kölelerin kanı üzerine kuruldu

İNGİLTERE'nin çiçeği burnunda Karılı 3. Charles'e York kentinde yumurtalı saldırı düzenlendi. Yumurtaları fırlatan kişi gözaltına alındı.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla’ya yumurtalı saldırı düzenlendi. Kral’a yumurta fırlatan adam gözaltına alındı. BBC’de yer alan habere göre, Britanya Kralı Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, York şehrine bir ziyaret düzenledi.

Sokakta yürüyen çifte bir adam yumurta fırlattı. Polisin anında müdahale ettiği adam “Bu ülke kölelerin kanıyla kuruldu” diye bağırdı. Yumurtalar, Kral Charles ve Camilla’ya ulaşmadı.