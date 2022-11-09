Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısı olay! HDP'ye zehir zemberek sözler ortalık karışacak

Bugün gözler İYİ Parti grubuna Meral Akşener'e döndü. Millet İttifakı'nın dışardaki ortağı olan HDP'nin AK Parti ile görüşmesine Meral Akşener çok sinirlendi. Meral Akşener doğrudan HDP'yi hedef aldı 'zerre kadar utanmadınız mı' dedi.

AK Parti'nin HDP buluşması Ankara gündeminin ilk sırasındaki yerini konuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu görüşme için ortalığı yıkar denilirken, Bahçeli ters köşe yapmıştı. Bugün gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e döndü. Meral Akşener parti grubunda öyle şeyler söyledi ki Millet İttifakı'na dışardan destek veren HDP karışacak. İYİ Parti grubunda konuşan Meral Akşener şunları söyledi:

-Ak Parti ve HDP’yi bir masanın etrafında buluşturan bu tablo, İYİ Parti’nin tarihin doğru tarafında durduğunu göstermesi bakımından da oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP’liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle faili meçhulcülükle, suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi, Allah büyük. İYİ Parti’yi yaftalayanlarla İYİ Parti’yi izole etmeye çalışanlar nihayet aynı kampta buluştu.

AK Partililer de HDP'liler de hiç utanmadı

- Ak Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri, Ak Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi…

İlkeler bahane at pazarlığı şahane

- Demek ki neymiş? İki taraf için de ilkeler, değerler hikâye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık. Tüm bu ilkesiz siyaset sirkinin ortasında; Bizim İYİ Parti olarak; tavrımız da, duruşumuz da, anlayışımız da, en başından beri nettir. Kim ne derse desin, net olmaya da devam edecektir.