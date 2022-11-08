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POLİTİKA

Sinan Oğan'ın 1 dk'lık videosu HDP'lileri çıldırttı! İpini koparan bize saldırıyor HDP = Kandil

MHP eski milletvekili Sinan Oğan HDP videosu ile büyük tepki çekti. 'Yayınladığımız 1 dakikalık video HDP'lileri çok rahatsız etti' diyen Sinan Oğan, 'ipini koparan bize saldırmış' dedi. Sinan Oğan'ın HDP'lileri kızdıran videosu, 600 milyon liralık devlet yardımına ilişkin oldu.

MHP eski milletvekili Sinan Oğan 1 dakikalık bir video çekip twitter hesabından yayınladı. Videonun konusu devlet kasasından siyasi partilere yapılan para yardımıydı. HDP'ye seçim için 600 milyon lira verileceğini belirten Sinan Oğan, "Neden? Askerimize polisimize kurşun olarak gelsin diye mi? Eğer HDP = Kandil ise devlet Kandil’e para aktarır durumda mı oluyor şimdi?" yorumunda bulundu. 

HDP videosuna tepki yağınca...

Sinan Oğan 1 dk'lık videosuna yoğun tepki geldiğini belirterek, "İpini koparan bize saldırmış' dedi. Sinan Oğan şunları yazdı:

-Yayınladığımız 1 dakikalık video HDP’lileri çok rahatsız etmiş. İpini koparan bize saldırmış. Kürt vatandaşlarımız baş tacıdır ama HDP = Kandil’dir.

HDP ile görüşen PKK ile temas etmiştir

AK Parti'nin HDP ile görüşmesini de eleştiren Sinan Oğan, HDP ile görüşmek PKK ile temas etmek demektir' yorumunda bulundu ve şöyle dedi:

-“Bir partinin de HDP ile görüşmesi demek PKK’yla teması demektir.” Aksini iddia eden kendisini inkar eder.

Sinan Oğan AK parti -HDP buluşmasının fotoğrafını da twitter hesabından yayınlayıp şunları yazmıştı: 
-Sağ tarafta oturanlar terör ile arasına mesafe koymayıp PKK ve Kandil'e, yani teröre destek verenler. Türk milleti artık bunları tanıyor. Yalnız sol tarafta oturanlar kim? Siz tanıdınız mı? Ayrıca; bu görüşmede "hiç bir şey olmamışsa da mutlaka bir şeyler olmuştur"

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