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Hakan Şükür TV5 yayını olay oldu: Fethullah Gülen'i terket gel malını verelim dediler

Saadet Partisi'nin yayın organı Tv5 firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkardı. Büyük tepki çeken yayın için RTÜK TV5 kanalı hakkında soruşturma başlattı. Hakan Şükür ise bu canlı yayında ortaya attığı teklifle gündem oldu.

Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi yayın organı TV5'e Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekti. Sosyal medyada Tv5'e yönelik 'Erbakan'ın kemiklerini sızlattılar' yorumları gelirken, canlı yayında Hakan Şükür'ün bir iddiası da gündem oldu. 

Hakan Şükür teklif almış
Hakan Şükür, Fethullah Gülen'den kurtulup ülkeye gelmesi için kendisine teklif geldiğini öne sürdü. Hakan Şükür'ün iddiası şöyle:
-"Ben açık ve net konuşacağım, bir arkadaşınız sizi arıyor, ülkenin cumhurbaşkanının kardeşiyle birlikte arıyor. Onlardan kurtul, gel, her şeyini geri versin. İki kelime söyle yeter, özel uçak gönderelim. Şimdi siz bundan ne anlarsınız?

Böyle bir teklifi kabul etmem
-Ben suçluyum, ortada bir suç var, birisi bu suçu affedebiliyor. Benim alın terimle kazandığım, ülkeme yatırdığım, Man Adası'na değil, ülkeme yatırdığım imkanlarımı bana geri verecek... Ben böyle bir şeyi kabul etmem. İsmim sembol olarak, korkutma aracı olarak kullanılıyor. Ben ne yaptım, benim suçum ne?" 

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