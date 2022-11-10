Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye'de skandal olay sosyal medyaya düştü

İSTANBUL'da Ataşehir Belediyesi’nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön’ün rüşvet aldığı anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

lİstanbul'da Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı kamerada. Daha önce 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' operasyonu düzenlenen Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtilen Servet Ön'ün rüşvet aldığı anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Parayı alıp çekmecesine atıyor

Görüntülere yansıyan anlarda, belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edildi. Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

Rüşvet iddiaları gündemden düşmüyor

Ataşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü Ön'ün rüşvet aldığına yönelik iddiaların hızlı bir şekilde yayılmasının ardından AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem de, Ataşehir Belediyesi'nin rüşvet iddialarıyla gündemden düşmemesine tepki gösterdi. Erdem yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Vay vay vay! Ataşehir Belediyesi'nde neler oluyor öyle? Ataşehir Belediye yönetimi cevap ver bakalım? Ataşehir halkı kirli işlerinizden bıktı usandı artık."

Battal İlgezdi gitti, seçimle geri geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırılmıştı. 8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçilmişti.