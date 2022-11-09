Bunu izleyin! Müge Anlı 'Adama kafa mı attın?' Remziye teyze 'Hee bir de çiviledim' Müge Anlı: Nee...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına dayak attığı kocası evden kaçan Remziye teyze çıktı. Sıra dışı bir karakteri olan Remziye teyze, kocasını evire çevire nasıl dövdüğünü anlatınca herkes şoke oldu. Müge Anlı 'Kocana sahiden kafa mı attın' derken, Remziye teyze eşini inşaat çivisiyle çivilediğini itiraf edince 'yok artık' dedirtti. İşte Remziye teyzenin Müge Anlı'da ağızları açık bırakan hikayesi.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bu kez koca şiddeti değil kadın şiddeti damga vurdu. Remziye teyze dövdüğü için evden kaçan kocasını aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Remziye teyzenin hem kocasına attığı dayak hem anlattıkları akıllara zarardı. Hele Müge Anlı ile bir diyalogları var ki inanılmazdı...

Ben çalıştım kocam yattı

Kocasının bir kolunun sakat olduğunu belirten Remziye teyze 24 yıl boyunca evi kendisinin geçindirdiğini söyledi. Gündüzleri bakkal işleten Remziye teyze akşamları da evde ek iş yapıyormuş. 24 yıl boyunca eşinin çalışmadığını söyleyen Remziye Teyze, "Ben çalıştım o yattı' dedi.

Geceleri kadınlar arıyordu

Remziye teyzeyi çıldırtan ise geceleri gelen kadın telefonları olmuş. Kocasının geceleri kadınlardan telefonlar aldığını belirten Remziye teyze, "Gece 3'te ben kardeşimi bile aramam bunu kadınlar arıyor' dedi.

Kocası 800 bin lirayı alıp evden kaçtı

Remziye teyze evden kaçan kocasının giderken 800 bin lira değerinde altın ve para birikimi ile arabalarını da alıp gittiğini söyledi. Eşinin gittiğini öğrenince 'hasta oldum' diyerek onu bakkala çevirdiğini belirten Remziye teyze, kocasını evire çevire dövmüş.

Ona 2 kafa attım yere yatırdım

Remziye teyze kocasını dövmesini anlatırken Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı, stüdyodakiler şoke oldu. 'Ben de hiç yalan yok' diyen Remziye teyze kocasını nasıl dövdüğünü detaylı bir şekilde anlattı. Ona önce bir kafa attığını belirten Remziye Teyze, karşılık vermeye kalkınca bir kafa daha attığını yere yıktığını söyledi. Müge Anlı 'gerçekten kafa mı attın' diye hayretler içinde kalırken, Remziye teyze daha da şaşırtı.

Adamı çiviledim deyince...

Remziye teyze dövdüğünü kocasını inşaat çivisi alıp bir de çivilemiş. O anları anlatırken Müge Anlı ile arasında geçen diyalog şöyleydi:

Remziye Teyze -O içeri girince ona kafayı indirdim.

Müge Anlı - Adama kafa mı attın?

Remziye Teyze -O kaçarken bir daha vurdum ona...

Müge Anlı -Yine mi kafa attın?

Remziye Teyze -Hee bir kafa daha attım. Ona vurdum çok vurdum...

Müge Anlı -Nasıl vurdun?

Remziye Teyze -Çok vurdum. Yanımda çivi vardı onu çiviledim...

Müge Anlı -Aaa... Olur mu yani adam çivilenir mi yaa... Kaç kere çiviledin?

Remziye Teyze -2-3 kere çiviledim...