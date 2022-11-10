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Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuk defnedildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi.
Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.

Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.
Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.

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