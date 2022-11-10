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GÜNCEL

Pendik'te iğrenç anlar! Parkta cinsel ilişkiye girdiler! Bebek sahili rezaleti gibi...

İSTANBUL Pendik'te bir parkta çekilen görüntüde, iki genç güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedilirken, görüntüler akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren çifti getirdi.

İstanbul Pendik'te skandal bir görüntü kaydedildi. "Pendik Duysun" adlı sayfada yayınlanan videoda iki genç, bir parkta güpegündüz uygunsuz harekette bulundular.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.

Akıllara bebek sahili geldi

Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.

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