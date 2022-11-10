Timsahı yutan dev piton böyle açıldı görüntüler viral oldu

ABD'nin Florida eyaletinde timsah yutan 5 metrelik pitonun içinin açıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Florida'da timsah yutan 18 feet uzunluğundaki pitonun açıldığı görüntüler dehşete düşürdü. Yerbilimci Rosie Moore tarafından tiktok'ta paylaşılan video olay oldu.

Everglades Ulusal Parkı'nda keşfedildikten sonra yerinde ötenazi yapılan pitondan timsahın titizlikle çıkarıldığı görülüyor.

Instagram'da Burma pitonunun dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğunu belirten Moore, "Bu piton, onu bulanlar tarafından ötenazi uygulandı ve otopsi ve bilimsel örnek toplama için bir araştırma laboratuvarına teslim edildi. Bu süreç bu videoda gösteriliyor.” paylaşımında bulundu.