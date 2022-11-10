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DÜNYA

ABD polisi bıçaklı saldırgana acımadı! Bir şarjör mermiyi üzerine boşalttı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

ABD’nin Baltimore kentinde polis, kadına bıçakla saldıran şahsa bir şarjör mermi boşalttı. Aracından inen polis memuru Zachary Rutherford silahını çekerek, yerde yatan bir kadının üzerine atlayan bıçaklı saldırgana doğru koştu. Polis memuru, “yere yat” şeklinde seslendiği saldırganın uyarıya kulak asmaması sonucu ateş açmaya başladı. O anlar iki polisin de vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde iki polis, bıçaklı saldırı ihbarı üzerine Fulton ve Lafayette caddelerinin kesiştiği noktaya geldi. Aracından inen polis memuru Zachary Rutherford silahını çekerek, yerde yatan bir kadının üzerine atlayan bıçaklı saldırgana doğru koştu.

Polis memuru, “yere yat” şeklinde seslendiği saldırganın uyarıya kulak asmaması sonucu ateş açmaya başladı. Kadın yerden kalkıp kurtulurken, polis yakın mesafeden saldırgana ateş etmeye devam etti. Saldırgana toplam 14 el ateş eden polis, daha sonra şarjörünü değiştirdi. O anlar iki polisin de vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisin müdahalesi tepki çekti
Polis memurunun vurulan ve yerinden kalkamayan saldırgana bir şarjör mermi sıkması, sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Saldırganın babası Carlton Moorehead de, “Polis aşırıya kaçtı, kadar ileri gitmemeliydi” diyerek oğlunun zihinsel problemleri olduğunu, polisin durumu yanlış bir şekilde ele aldığını iddia etti.

“Polisin, kadının hayatını kurtardığı açık”
Baltimore Polis Komiseri Michael Harrison düzenlediği basın toplantısında, “Polis memurunun bu kadının hayatını kurtardığı açık” dedi. Polis memuru Rutherford'un ateş ettiği el sayısının doğru olup olmadığı sorulan Komiser Harrison, bunun Maryland Başsavcılığı Bağımsız Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda anlaşılabileceğini söyledi.

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