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Ekrem İmamoğlu canlı canlı türkü söyleyip eşiyle dans etti! 'Uzun ince bir yoldayım'

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Atatürk'ün ölümünün 84. yılında konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile birlikte "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi. Dilek İmamoğlu da vokal yaptı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında AKM - Türk Telekom Opera Salonu'nda konser düzenledi. Konserde Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan Atatürk Oratoryosu seslendirildi.

Konserde; soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek, bariton Alper Göçeri solist olarak yer aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Atatürk'ün şarkısıyla dans ettiler

Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı.

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