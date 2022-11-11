'Ekrem İmamoğlu kahraman olur' diyen Ersan Şen: İmamoğlu'na siyasi yasak 2023 seçimine yetişmez!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceği iddia edilen duruşma öncesi hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'den flaş iddia. Ersan Şen, "İmamoğlu teknik olarak siyasi yasaklı konuma düşebilir. Fakat bu Haziran 2023'e yetişemez. Normal işleyiş bir dışında olur ise İmamoğlu kahraman haline gelir" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması bugün yapılacak. Bu duruşmada hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi mümkün olabilecek.

Hakim değişikliği araştırılmalı

Tv100’de yayınlanan “Sağlı Sollu” programında ise Prof. Dr. Ersan Şen, İmamoğlu’nun davasıyla ilgili hakim değişikliğinin ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu hakim değişikliği meselesi önemli. Yerine gelen hakim için de çok ciddi baskı. Böyle bir dosyaya geldiniz. Ekrem İmamoğlu yargılandığı dosyada ceza alabilir mi? Alabilir de almayabilir de. Ben hakım veya savcı değilim."

Kahraman haline getirirsiniz

"Fakat teknik olarak siyasi yasaklı konuma düşmesi mümkün. Ama şu anda önümüzdeki Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak seçime bunun yetişmesi bence mümkün değil. Normal işleyişe göre. Normal işleyiş dışında bir yöntem olursa da İmamoğlu’nu kahraman haline getirirsiniz."