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ABD seçimlerinde 82 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı

ABD seçimlerinde 82 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı

ABD'de yapılan 8 Kasım ara seçimlerinde ulusal ve eyalet düzeyinde 82 Müslüman kökenli aday rakiplerini geride bırakarak sandıktan zaferle çıktı.

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ABD'de Jetpack Kaynak Merkezi ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından derlenen verilere göre, 82 Amerikalı Müslüman aday, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildi.

Bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğu, bundan önceki rekorun 71 seçilmiş Müslüman aday ile 2020’de kayıtlara geçtiğine dikkati çekildi.

Kongre seçimlerinde Minnesota’dan Ilhan Omar, Michigan’dan Rashida Tlaib ve Indiana’dan Andre Carson Demokrat partiden tekrar seçilerek meclisteki koltuklarını korudu.

21 müslüman kökenli yeniden kazandı

Aynı şekilde eski Temsilciler Meclisi’nin ilk Müslüman kökenli milletvekillerinden Keith Ellison, 2019’dan bu yana yürüttüğü Minnesota Başsavcılığı görevi için tekrar seçmenin onayını aldı.

Ülke genelindeki eyalet meclislerinde görev yapan 21 Müslüman kökenli üye tekrar seçilirken, bunlara 16 yeni eyalet meclisi üyesi daha eklenerek toplam sayı 43 oldu.

Maine’de Mana Abdi, Deqa Dhalac ve Ambureen Rana, Illionois’de Abdelnasser Rashid ve Nabeela Syed, Ohio’da Munida Abdullah ve İsmail Mohamed, Teksas’ta Salman Bhojanı ve Suleman Lalanı bulundukları eyaletlerin yasama meclisine seçilen ilk Müslüman milletvekilleri oldu.

ABD
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