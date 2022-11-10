'Her 10 Kasım bu rezaleti görmek zorunda mıyız?' AK Partili Boran Genç'in Atatürk skandalı

İSTANBUL AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Boran Genç paylaşımı tepki çekti. Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım için mesaj atan Boran Genç, "Her 10 Kasım bu rezaleti görmek zorunda mıyız' diye yazdı. Boran Genç'in rezalet dediği ise 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Atatürk için yapılan anmaydı.

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İSTANBUL AK Parti Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Boran Genç'in, Atatürk ve 10 Kasım için attığı skandal twitlere tepki yağıyor. Boran Genç, 10 Kasım için 'rezalet' diye yazarken Atatürk'ü de put olarak niteledi.

10 Kasım rezaleti diye yazdı...

Türkiye her 10 Kasım'da ülkenin kurucusu Atatürk'ü saat 9'u 5 geçe anıyor. Bu anma AK Partili Boran Genç'i çok rahatsız etmiş. "Ben, Mekke'nin fethinden sonra putları yıkan bir Peygamberin ümmetiyim" diyen Boran Genç, 10 Kasım anmasını rezalet olarak yorumlayıp "Beni hiçbir putun önünde saygı duruşunda durduramazsınız" diye yazdı.

Atatürk'ü put yaptı

'Her 10 Kasım biz bu rezaleti görmek zorunda mıyız' diyen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Boran Genç, Atatürk'ü put olarak niteleyip çocukların ona secde ettirildiğini iddia etti. Boran Genç'in tepki çeken Atatürk ve 10 Kasım twitleri şöyle: