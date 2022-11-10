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10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömdü! 20 yayındaki anne her yerde aranıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömdü! 20 yayındaki anne her yerde aranıyor

Uganda polisi, 10 aylık bebeğini diri diri toprağa gömen 20 yaşındaki kadının izini bulmaya çalışıyor.

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The Daily Monitor'un haberine göre, çocuğunun babasıyla anlaşmazlık yaşayan 20 yaşındaki Sharon Anyango, 10 aylık çocuğunu defalarca öldürmeye kalktı.

Defalarca öldürmeye kalktı

Çocuğunu kanalizasyon boşluğuna atmaya çalışan Sharon Anyango'nu önce komşuları önledi. Ardından bebeğiyle ortadan kaybolan Anyango'nun çocuğunu yaşadığı Busia bölgesindeki Luhalali köyünde bir yere gömdüğü ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polisler 10 aylık bebeğin cesedini toprak altında buldu.

Yapılan otopsi sonucunda çocuğun havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

Polis, olaydan sonra kayıplara karışan anneyi bulmaya çalışıyor.

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