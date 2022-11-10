ABD'de enflasyon açıklandı son 9 ayın en düşük seviyesi

ABD'de enflasyon Ekim ayında soğuma sinyalleri verdi. Manşet yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile yüzde 7,9'luk beklentinin altında kaldı. Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda faiz artışında düşüş beklentisi fiyatlandı.

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ABD'de yıllık enflasyon Ekim'de 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 7,9 olması yönündeydi. Eylül'de yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek göstergelerde düşüş

Aylık olarak Ekim'de enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Ankette aylık artış beklentisi yüzde 0,6 olarak belirlenmişti.

Çekirdek göstergelerde de düşüş izlendi. Açıklanan verilere göre, Ekim'de gıda ve enerji dışı aylık enflasyon yüzde 0,4; yıllık enflasyon ise yüzde 6,3 olarak kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler çekirdek göstergelerde sınırlı düşüş bekliyordu. Ankette gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,5; yıllık ise yüzde 6,5 artış beklentisi paylaşılmıştı.

Ülkede Eylül ayında gıda ve enerji hariç enflasyon aylık yüzde 0,6; yıllık ise yüzde 6,6 artmıştı.

Faiz artışında düşüş beklentisi fiyatlandı

Verilerin ardından riskli varlıklarda ralli görüldü. Fed swapları Aralık toplantısı için 75 baz puanlık faiz artışına işaret etti. Daha önce burada 100 baz puanlık artış fiyatlanıyordu.

Bloomberg ekonomistleri Anna Wong ve Andrew Husby verilerin yayımlanmasından önce yaptıkları değerlendirmede TÜFE verisinin hem şahinlere hem de güvercinlere tezlerini destekleme fırsatı verebileceğine dikkat çekmişti.

Wong ve Husby, özellikle mal fiyatlarında genele yayılan bir dezenflasyonun güvercinlerin Fed’in yakın bir gelecekte durması görüşünü destekleyebileceğini, ancak hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin de daha yüksek bir nihai faiz isteyen şahinlerin dikkat çekeceği bir nokta olabileceğini belirtti.

Çekirdek TÜFE’de gerçekleşebilecek bir yumuşama sonucu piyasaların ralli yapabileceğine dikkat çeken ekonomistler yine de yıllıklandırılmış aylık enflasyon temposunun Fed’in yüzde 2 hedefinden oldukça yukarıda seyrettiğini vurgulamıştı.

Dolar endeksi düştü

Enflasyon verisinin ardından Dolar endeksi sert düşüş yaşadı ve 109,61 seviyesine geriledi.