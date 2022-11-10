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Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi! Sevenleri hastaneye koştu

Türker İnanoğlu'ndan kötü haber geldi! Sevenleri hastaneye koştu

Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı nedeniyle Şişli’de bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü evinde düşüp kalça kemiğini kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan ünlü yapımcı, enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'ndan sevenlerini üzecek bir Haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bir kan hastalığı ile mücadele eden 86 yaşındaki ünlü yapımcı, evde düşüp kalça kemiğini kırdı. Hemen özel bir hastaneye kaldıran İnanoğlu tedavi altına alındı. Ancak ünlü yapımcı enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.

Doktorlar, ünlü yapımcının sağlık durumundaki gelişmelere göre operasyon kararını verecek.

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