Pandemi döneminde başladı 2 yıldır sürüyordu! Özlem'den acı haber

AYDIN'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Özlem Uslu Saraç (36) 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Aydın'daki bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Özlem Uslu Saraç pandemi döneminde rahatsızlandı. Daha sonra da bu rahatsızlığına dayalı bir dizi hastalığa yakalandı.

2 yıldır tedavi gören Saraç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kadının ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.