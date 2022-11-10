A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

A Milli Futbol Takımı’nın, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Takım kadrosunda yer aldı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleciler

Altay Bayındır

Doğan Alemdar

Uğurcan Çakır

Defans

Onur Bulut

Zeki Çelik

Cenk Özkaçar

Çağlar Söyüncü

Merih Demiral

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Tayyip Sanuç

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Orta saha- forvet

Cengiz Ünder

Emre Mor

İrfan Can Kahveci

Arda Güler

Berkay Özcan

Emirhan İlkhan

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Deniz Türüç

Doğukan Sinik

Kerem Aktürkoğlu

Cenk Tosun

Enes Ünal

Umut Bozok

Genç isimler haberi alınca büyük sevinç yaşadı

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

Emre Mor, Cenk Tosun ve Deniz Türüç geri döndü

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.