A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

A Milli Futbol Takımı’nın, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Takım kadrosunda yer aldı.Abone ol
A Milli Futbol Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.
A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.
A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:
Kaleciler
Altay Bayındır
Doğan Alemdar
Uğurcan Çakır
Defans
Onur Bulut
Zeki Çelik
Cenk Özkaçar
Çağlar Söyüncü
Merih Demiral
Ozan Kabak
Samet Akaydın
Tayyip Sanuç
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Orta saha- forvet
Cengiz Ünder
Emre Mor
İrfan Can Kahveci
Arda Güler
Berkay Özcan
Emirhan İlkhan
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Deniz Türüç
Doğukan Sinik
Kerem Aktürkoğlu
Cenk Tosun
Enes Ünal
Umut Bozok
Genç isimler haberi alınca büyük sevinç yaşadı
Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.
Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.
Emre Mor, Cenk Tosun ve Deniz Türüç geri döndü
Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.