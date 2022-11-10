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EYT için yürürlük tarihi iddiası olay oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş EYT açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EYT için yürürlük tarihi iddiası olay oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş EYT açıklaması

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde yürürlük tarihinin belli olduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, EYT konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir."

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