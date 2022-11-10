40 yıl sonra bir ilk yaşandı! Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletini Nicole Kasırgası vurdu. Yaklaşık 40 yıl sonra Kasım ayında ABD'yi vuran ilk kasırga olarak tarihe geçti. Kasırga, saatte 75 mil hızla vurdu ve Ian Kasırgası'nın vurduğu bazı bölgeleri sular altında bıraktı. Kasırga'nın büyük ve yıkıcı dalgalara neden olması bekleniyor. Florida'nın 67 ilçesinden 45'inin olağanüstü hal altında olduğu bildirildi.

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Ulusal Kasırga Merkezi, (NHC) yerel saatle sabah saat 03.00'da kategori 1 seviyesinde olan Nicole Kasırga'sının ABD'nin Florida eyaletinde karaya vurduğunu bildirdi. Açıklamada, fırtınanın Vero Plajı'nın güneyine saatte 75 mil hızla vurduğu ve Ian Kasırgası'nın vurduğu bazı bölgeleri sular altında bıraktığı belirtildi.

Olanüstü hal!

NHC, Florida'nın doğu ve batı kıyılarının yanı sıra Georgia ve Güney Carolina kıyılarının da bugün tropik fırtına koşullarına sahip olması ve Atlantik kıyısı boyunca büyük ve zarar verici dalgalara neden olmasının beklendiğini açıkladı. Florida'nın 67 ilçesinden 45'inin olağanüstü hal altında olduğu bildirildi.