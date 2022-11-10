Narenciye paketleme makinesine kapıldı! 14 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Dicle Nur Selçuk feci şekilde hayatını kaybetti. İşçi olarak çalışan Dicle, kıyafetini paketleme makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

HATAY'ın Erzin ilçesinde Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki bir narenciye paketleme fabrikasında işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk (14), kıyafetini paketleme makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Dicle, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılmadı

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Dicle’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli tıpta otopsisi tamamlanan Dicle’nin cenazesini babası Mehmet Resul Selçuk teslim aldı. Cenaze defnedilmek üzere Diyarbakır’ın Dicle ilçesine götürüldü.