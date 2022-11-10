Her satırı iğrenç! Kocam ve 4 kardeşim bana tecavüz etti! Evlendiğim gün...

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olay duyanların kanını dondurdu. 49 yaşındaki Y.N. (49), evlendiğim günden beri hem kocamın hem de 4 kardeşinin tecavüzüne uğradım dedi mahkemede anlattıkları yüz kızarttı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde Y.N. (49), eski eşi G.G.'nin (44) kaldığı evi basarak Remzi Kerpiç'i (51) öldürdü. Y.N.'nin yargılandığı davada G.G. tanık olarak ifade verdi. G.G., "Y.N. ile evlendiğim gün sadece onunla evlenmedim. Onunla birlikte 4 kardeşi de vardı. Beni 5 kocaya verdiler. İlk evlendiğim günden itibaren bana tecavüz ettiler. Bir çocuğumun kimden olduğu belli değil diye öldürüp attılar. Ben Remzi'yi tanımıyordum. Y.N. kumar oynadığı için beni satıyordu. Remzi bana sahip çıktı" dedi.

Antalya Serik'te geçen yıl 17 Aralık günü saat 00.30 sıralarında Y.N., eski eşi G.G.'nin yaşadığı evi bastı. G.G.'nin birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i tabancayla vurup öldüren Y.N., eski eşi ve oğlunu ise yaraladı. Olayın ardından kaçan Y.N., Denizli'de yakalandı. Serik'e getirilen Y.N. tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu ve kendisine yardım ettiği öne sürülen oğlu R.N. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, Y.N.'nin Serik'i ve eski eşinin kaldığı evi bilmediği belirtilerek, eylemin tasarlayarak gerçekleştirilmiş olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, Y.N. ile oğlu R.N'nin ifadelerinin çeliştiği vurgulandı. R.N.'nin babasına yardımda bulunduğu belirtilen iddianamede, her iki şüphelinin de 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma sırasında eski eşi ve ailesinin kendisini ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine G.G. koruma altına alınarak adresi değiştirildi. İddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



(Öldürülen Remzi Kerpiç)

İlk duruşma yapıldı

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Y.N. salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık R.N. ise Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde SEGBİS aracılığıyla katıldı. Adresi değiştirilen G.G. de SEGBİS aracılığıyla tanıklık yaptı. Sanık Y.N., 5 çocukları olan eşiyle anlaşmalı boşandıklarını, kendisinin İzmir'de çalıştığını anlatarak, "Esasen bizde boşanma yoktur. Kızım Y.'nin burs alarak okuyabilmesi için eşimle anlaşmalı boşandık" dedi. Olaydan önce kızını ziyaret için İzmir'den Alanya'ya geldiğini, bir gece otelde kaldığını, kızıyla okulda olduğu için görüşemediğini anlatan Y.N., o sırada Alanya'da olan oğlu R.'yi arayarak, gezebilmek için kullandığı otomobili kendisine bırakmasını istediğini, daha sonra aynı otomobille oğlunu Serik'te G.G.'nin kaldığı evin yakınına bıraktığını aktardı.

Baltayla bana saldırdı

Y.N., G.G.'nin yanında kalan oğlu F.'yi de alıp Alanya'ya götürmek istediğini belirterek, "Yaşadıkları evin önüne varınca seslendim, içeriden ses gelmedi. Kapı açıktı, ben de içeri girdim. İçeride Remzi ve G.G. vardı. Beni görünce Remzi odadan kaçtı, G.G.'de baltayla bana saldırdı. Remzi elinde tabancayla gelerek beni öldürmeye çalıştı ancak tabancası ateş almadı. Bunun üzerine ben yanımda bulunan tabancayla korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bu sırada Remzi beni yumrukladı ve kapıya doğru götürürken yere düştü. G.G. ise elindeki baltayla bana saldırmaya devam etti. Ben baltayı almaya çalışırken kafasına denk geldi" diye konuştu.

Olay anında F.'nin çekyatta uyuduğu, açılan ateş sırasında yerden seken mermilerin kolu ve çenesine isabet ettiği öğrenildi.

Mahkeme başkanının "Sen G.G.'nin Remzi ile yaşadığını bilmiyor muydun?" sorusu üzerine sanık Y.N., "Remzi'yle aram iyiydi, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Abi-kardeş gibiydik. G.G. ve Remzi'nin aynı evde yaşadıklarını bilmiyordum" dedi.

Eşini Adıyamanlılara kumar borçları için satıyordu. Babamdan yardım istemiş. Bunun üzerine babam, Y.N.'den G.G.'yi satın aldı. R.N.'nin bindiği araba da annesinin başlık parası olarak verilen bir arabaydı"

Namusunuzu temizleyin diye kışkırttılar

Duruşmada söz verilen Remzi Kerpiç'in oğlu Veysel Kerpiç, sanık Y.N.'nin 7-8 sene önce kumarda çok para kaybettiğini anlatarak, "Eşini Adıyamanlılara kumar borçları için satıyordu. Babamdan yardım istemiş. Bunun üzerine babam, Y.N.'den G.G.'yi satın aldı. R.N.'nin bindiği araba da annesinin başlık parası olarak verilen bir arabaydı" dedi. Cinayetten 10 gün önce Y.N. ve R.N.'nin Siverek'e geldiklerini anlatan Veysel Kerpiç, "Bu cinayet için büyükleri tarafından 'Bizi bu duruma düşürdünüz, namusunuzu temizleyin' diye kışkırtıldılar. Hatta dayak yediklerini duydum. R.N. ara sıra Serik'e geliyordu. Bu cinayeti birlikte planlayarak ve aile büyüklerinin zorlaması üzerine işlemişlerdir" diye konuştu.

Evlendiğim ilk günden beri tecavüz ettiler

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.G. de "Ben Y.N. ile evlendiğim gün aslında sadece onunla evlenmedim. 4 tane kaynım vardı, 5 kişiyle evlendim. İlk evlendiğim günden itibaren bana tecavüz ettiler. Bir çocuğumun kimden olduğu belli değil diye öldürüp attılar" dedi. Y.N.'nin sürekli kumar oynadığını anlatan G.G., "Ben Remzi'yi tanımıyordum. Y.N. kumar oynadığı için beni satıyordu. Remzi bana sahip çıktı. 11 yıl boyunca geçimimi sağladı" diye konuştu.

Mahkemeden tutuklama kararı

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Y.N.'nin tutukluluk halinin devamına, suçun niteliğinin değişmesi ihtimaline karşı sanık R.N.'nin de tutuklanmasına, dosyadaki eksiklerin tamamlanarak duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Babamı planlı şekilde katlettiler

Duruşmanın ardından açıklama yapan Veysel Kerpiç, babasının katillerinin ceza almasının kendilerinin acısını bir nebze hafifleteceğini belirterek, "Bu olayı namus davası olarak lanse ediyorlar ama öyle bir durum yok. Babamı planlı bir şekilde katlettiler" dedi.

Veysel Kerpiç'in avukatı Alperen Erol da yargılamanın yeni başladığını anlatarak, "Mahkemede 'tasarlayarak öldürmek' suçundan bir yargılama yürütülüyor. Bugünkü celse itibarıyla suçu 'yardım etme' maddesinden çıkartılan diğer tutuksuz sanığın suçu 'iştirak' olarak değiştirildi ve tutuklandı. Bu durum müvekkiller açısından da iyi bir gelişme oldu. Mağdur Veysel Kerpiç babasını kaybetmişti, sanıklardan birinin daha tutuklanması yüreklere su serpti" diye konuştu.