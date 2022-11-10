Bakan Nebati'den büyüme açıklaması: Yüzde 5 oranında bir büyüme...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan işsizlik rakamlarının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan işsizlik rakamlarının ardından TBMM Bütçe Sunumu'nda yaptığı açıklamada, "2022 yılının ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret etmekte olup, yıl geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin TBMM Bütçe Sunumu'nda yaptığı konuşmadan satır başları:

2022 yılının ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret etmekte olup, yıl geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.

2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.

Enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı şu an cari işlemler açığını konuşmuyor olacaktık.

Enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesi, Ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak 41,2 milyar dolar fazla veriyor olacaktır.

Uluslararası rezerv pozisyonumuzu güçlü tutmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. TCMB brüt rezervleri yılbaşına göre 3 milyar doların üzerinde artarak 28 Ekim itibarıyla 114,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

'Vatandaşların sıkıntılarının farkındayız'

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz.

Vatandaşlarımızın KKM’ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve liraya olan güven artmıştır. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri destekli 2022 yılında 923 bin üreticiye yaklaşık 116 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70’ini biz karşıladık.

1 milyon esnaf ve sanatkara destek

Halk Bankası aracılığıyla 2022’de 1 milyon esnaf ve sanatkara yaklaşık 46 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin de yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyoruz.

2,1 milyon haneye 150 kilovat saate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4,8 milyar TL tutarında kaynak ayrılması planlanmıştır.