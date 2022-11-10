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Eylül'de işsizlik yeniden çift haneli oldu! Bir ayda 120 bin kişi işsiz kaldı

Eylül'de işsizlik yeniden çift haneli oldu! Bir ayda 120 bin kişi işsiz kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1'e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da arttı. Böylece Ağustos'ta yüzde 9,8 olarak 4 yıl sonra ilk kez tek haneye inen işsizlik oranı Eylül'de yeniden çift haneye çıktı.

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TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerin sayısı Eylül'de bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yükseldi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

Atıl işgücü oranı arttı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Öte yandan Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6'dan yüzde 9,8'e revize edildi.

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