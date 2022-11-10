Hakan Şükür'ü canlı yayına TV5 suçu sunucuya yıktı! Osman Öcalan TRT göndermesi olay oldu

Saadet Partisi'nin kanalı TV5 FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarmıştı. TV5 hakkında RTÜK inceleme başlatırken, kanaldan açıklama geldi. TV5 yönetimi Hakan Şükür yayınını 'bilgileri dışında fiili bir durum' olarak niteledi. Sorumlululuğu sunucu Mehmet Ali Kayacı'ya yıkan TV5 yönetimi Düşünme Vakti programını yayından kaldırıp TRT'nin Osman Öcalan yayınını hatırlattı.

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TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması tepkileri de beraberinde getirmişti. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen TV5 yönetiminin program sunucusu Kayacı'yı işten çıkardığı öne sürülmüştü.

Rtük kanal hakkında inceleme başlattı

Yaşananların ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Program yayından kaldırıldı

Dikkatlerin çevrildiği TV5 yönetimi konu hakkında sessizliğini bozdu. Kanalın resmi web sitesinden yapılan açıklamada programın yayından kaldırıldığı belirtildi. Hakan Şükür'ün programa Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında çıkarıldığını söyleyen TV5 yönetimi, "8 Kasım 2022 tarihli "Düşünme Vakti" programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir. Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır" dedi.