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Türkiye Kupası'na damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamayan kaleciyi, rakibi teselli etti

Türkiye Kupası'na damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamayan kaleciyi, rakibi teselli etti

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Bitexen Giresunspor’a 3-2 yenilen Ankaraspor’un 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç, karşılaşma sonunda gözyaşlarını tutamadı. Genç kaleciyi Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan teselli etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Bitexen Giresunspor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Ankaraspor’u 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Karşılaşmada başarılı kurtarışlar yapan Ankaraspor kalecisi Bayram Kılıç, Savicevic'in şutunda gole engel olamadı.

Genç kaleci golden sonra yere yığılarak gözyaşlarını boğuldu. Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden koşarak yanına geldiği Kılıç’a sarılarak, teselli etti.

Genç kaleci golden sonra yere yığılarak gözyaşlarını boğuldu.

Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden koşarak yanına geldiği Kılıç’a sarılarak, teselli etti.

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