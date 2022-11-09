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CZN Burak, Katar'da yeni şube açıyor

CZN Burak, Katar'da yeni şube açıyor

Sosyal medya fenomeni CZN Burak; sosyal medya hesabından 11 Kasım Cuma günü, Katar'da yeni şubesini açacağını duyurdu.

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Yaptığı çılgın yemeklerle sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri haline gelen ve CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini topluyor.

Instagram'da 40 milyondan fazla takipçiye sahip olan Burak Özdemir, adını dünya çapında duyurmayı sürdürüyor.

Katar'a yeni şube açıyor

Sosyal medyayı akfit olarak kullanan CZN Burak, yeni bir şube açacağını duyurdu.

Burak Özdemir, 11 Kasım Cuma günü, Katar'da yeni şubesini açacak.

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