BIST 4.361
DOLAR 18,59
EURO 18,66
ALTIN 1.024,16
HABER /  DÜNYA

Rusya dünyaya duyurdu: Çekilme talimatını verdik

Rusya dünyaya duyurdu: Çekilme talimatını verdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıkladı.

Abone ol

Rus Ordusu, Ukrayna'nın Herson şehrinden geri çekilme kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Dinyeper Nehri boyunca Rus birliklerin geri çekilmesine başlamasını emrettiğini açıkladı.

Şoygu, "Rus askerlerinin yaşamı ve sağlığı her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.

Çekilme emrini canlı yayınlanan toplantıda verdi

Şoygu’nun Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile televizyonlardan canlı yayınlanan toplantıda verdiği emir, Rus güçlerinin Herson kentinden Dinyeper Nehri’nin doğu kıyısına çekileceği anlamına geliyor.

Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti.

Sivil nüfusun tehlike altında olduğu öne sürüldü

AA'nın aktardığına göre Surovkin, Rusya birliklerinin, Ukrayna güçlerinin Herson’a düzenledikleri sladırılara başarılı bir biçimde direndiklerini, ancak bununla beraber buradaki sivil nüfusun sürekli tehlike altında bulunduğunu da belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilir
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilir
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: Üzgünüz!
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: Üzgünüz!
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
CHP öğretmenin kanununun iptalini talep etti: AYM kararını açıkladı
CHP öğretmenin kanununun iptalini talep etti: AYM kararını açıkladı
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza
Galatasaray'a Mathias Ross'tan kötü haber!
Galatasaray'a Mathias Ross'tan kötü haber!
Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile 1 saat görüştü
Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile 1 saat görüştü
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğunun akıllara durgunluk veren ölümü
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğunun akıllara durgunluk veren ölümü
Ambulans ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Ambulans ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
TOGG açılış törenine katılan Sarıgül'den eleştirilere zehir zemberek cevap: "Bazı okumuş cahiller..."
TOGG açılış törenine katılan Sarıgül'den eleştirilere zehir zemberek cevap: "Bazı okumuş cahiller..."