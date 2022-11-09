TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! İstanbul, İzmir, Ankara ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. Bakan Kurum resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi hakkında güncel bilgileri paylaştı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenler...

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TOKİ kura çekimi tarihinin netleşmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamaları ile İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 TOKİ kura çekimi başladı

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.

TOKİ sosyal konut kura çekimi nasıl yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ İstanbul,İzmir, Ankara kura tarihleri açıklandı mı?

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadI. Duyuru yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.

Kura tarihleri haftalık açıklanacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

TOKİ başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

TOKİ Başvuruları ne zaman bitti?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.

TOKİ başvuru ücreti iade edilecek mi?

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.