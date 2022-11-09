Anlaşma tamam! Artık aynı fiyatlarla bakkalda satılacak

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin bakkallarda da satılabilmesi için anlaşma sağlandı. Toplamda 132 ürün satılacak.

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Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilmesi için anlaşma sağlandı.

Tarım Kredi bünyesinde yürütülen çalışmayla 2023 yılında 1.000 noktada toplam 132 yılında ürün satılacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, konuyla ilgili açıklamasın şu ifadeleri kullanmıştı:

Bakkal normal gündelik işlerini yapsın fakat 1 rafını bize ayırsın, biz ona iskontosunu verelim bizim ürünlerimizi satsın. Temel tüketim ürünlerini bakkallarımıza veriyor olacağız. Tarım Krediye ulaşamadım sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Pilot 6 il seçtik fakat bütün illere yayılacağız. Zamanla toptancı gibi çalışmayı planlıyoruz.