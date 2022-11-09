Almanya çalışmayana 29 bin 890 lira verecek! Almanya 2023 sosyal yardım parası olay oldu

ALMANYA 'da yeni sosyal yardım yasa tasarısı ile ailere her ay 1598 euro verilecek. Almanya devleti 2 çocuklu anne babaya 902 Euro, çocukları için ise 696 Euro ödeyecek. Türk parası ile her ay aileler çalışmadan 29 bin 890 lira yardım almış olacak.

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ALMANYA'da yeni sosyal yardım yasa tasarısı gündem oldu. Tasarıya göre, 2 çocuklu bir aile devletten 902 euro, çocukları için ise 696 euro alabilecek. Böylece bir ailenin eline hiç çalışmadan ayda 1,598 euro, Türk parasıyla 29 bin 890 lira para geçecek. Almanya ailelerin kirası ile bazı faturalarını da karşılanacak.

Almanya'da "Hartz IV" adı altında bilinen ve bir yıldan fazla işi olmayanlara verilen sosyal yardım parası gündem oldu. 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak "Vatandaşlık Parası, hem evliler hem de bekarlar için geçerli olacak.

Evli olmayana 9 bin 292 lira

Almanya'daki sosyal yardım uygulaması ile 2023 yılında evli olmayan işsiz bekarlar da çalışmadan her ay 502 euro alacak. Türk parasıyla alacakları sosyal yardım 9 bin 292 lira ediyor.

Evli 2 çocukluya 29 bin 890 lira

Almanya evli olan ailelerde de kişi başı ve çocuk sayısına göre yardım yapacak. Evli olan çiftlerde eşler için kişi başına 451 euro verilecek. Alman devleti çocuklara ise yaşlarına bağlı kişi başı ödeme yapacak. 14 ila 17 yaş arasındaki çocuklar için kişi başı 420 euro, 6 ila 13 yaş arasında olanlar çocuklar için 348 euro, 5 yaşına kadar olan çocuklar için ise 318 euro verilecek. Almanya aileler ve çocuklara ödenecek parayı enflasyon miktarına göre artıracak.

Almanya'da 5.3 milyon kişi bu parayı alıyor

Almanya'da işsiz olan 5,3 milyon kişi sosyal yardımla geçiniyor. Toplam nüfusun yüzde 6,5'i devletten aldığı maddi destekle yaşamını sürdürüyor.

Türkler de var

Almanya'da sosyal yardım alanlar arasında göçmenlerin oranı yüzde 40 civarında. Ödenekten faydalananlar arasında Türkiye kökenli göçmenlerin oranı ise, istatistiklerde yüzde 20 olarak tanımlanıyor. Almanya'daki birçok vergi dairesi son zamanlarda sosyal yardım alan Türkiye kökenli göçmene, Türkiye'de evi veya bankada parası olup, olmadığı yönünde sorular içeren mektuplar göndermeye başladı. Türkiye'de malı mülkü olanların sosyal yardımları kesiliyor ve ödenen para da faiziyle geri alınıyor.