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Bunu da gördük ya! Çiğ tavuğun içine silah saklayıp...

Bunu da gördük ya! Çiğ tavuğun içine silah saklayıp...

ABD Florida'daki Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'ndaki Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) çiğ tavuğa gizlenmiş bir silah yakalandığını duyurdu.

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ABD'li ulaştırma yetkilileri, silahı çiğ tavuğun içine saklayarak uçağa sokmaya çalışan bir yolcunun gözaltına alındığını duyurdu.

Kağıt ambalajlara sarılmış silah, uçağa binmeden önce tespit edildi.

TSA memurları, Instagram paylaşımında haberi espirili bir dille duyurdu.

Paylaşımda "Yarı pişmiş bile değildi. Çiğ ve yağlıydı. Şükran Günü'ne yaklaştığımız bu günlerde sizi güvenle uçurmaktan onur duyuyoruz ve her zaman çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD havayollarında ateşli silahlar yasak değil, ancak kontrol edilmiş bagajda, kilitli, sert kenarlı bir konteynerda taşınabiliyor.

ABD
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