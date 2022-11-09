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Doğurduğu bebeği poşetle sokağa bıraktı! Cani annenin ifadesine bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doğurduğu bebeği poşetle sokağa bıraktı! Cani annenin ifadesine bakın

 ADANA’da poşet içinde ölü bulunan kız bebeği yol kenarına bırakan anne tutuklandı. H.M., ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım." dedi.

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Vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü.  Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği bırakan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bebeğin annesi H.M. (38) olduğunu belirledi. 

Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.M., ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince; beze sarıp poşete koydum. Sonra da götürüp, bıraktım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., “ölüme sebebiyet vermekten” tutuklandı.

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