6 ay önce evlendiği eşi yaptı! O cani kıskıvrak yakalandı

İZMİR’in Bornova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren zanlı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

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Yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hülya Şellavcı Yeğin (52) yakınları tarafından atölyede kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

6 ay önce evlenmiş

Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı.

Sürekli yer değiştirmiş

Öte yandan, cinayet şüphelisi K.Y. gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli K.Y.'nin cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenildi.