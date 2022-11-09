BIST 4.360
DOLAR 18,54
EURO 18,67
ALTIN 1.020,73
HABER /  MEDYA

Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin

Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin

Türk futbolunda güven sorunu olduğunu dile getiren iş insanı Acun Ilıcalı, "Hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum. Bu güven kaybolduysa o zaman yabancı hakem getireceksiniz." dedi.

Abone ol

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV100 ekranlarında yayınlanan Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum"a konuk olarak katıldı.

İngiltere takımlarından Championship Lig'inde yer alan Hull City'nin sahibi de olan Ilıcalı, Türk futbolu ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Türk futbolunda büyük maçlarda yabancı hakemin şart olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı şu cümleleri kurdu:

"Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor"

“Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan’da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar. Sahada bir Danimarkalı geziyor. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar."

"Hiçbir takımın hakkı yenilsin istemem, güven kaybolduysa yabancı hakem getireceksiniz"

Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum. Bu güven kaybolduysa o zaman hakem getireceksiniz.” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel hastaneye gidenleri ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın
Özel hastaneye gidenleri ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın
ABD duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı!
ABD duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı!
Galatasaray, Ofspor'u mağlup edip turladı
Galatasaray, Ofspor'u mağlup edip turladı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve zabıta ekiplerini Ekrem İmamoğlu mu yolladı?
Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve zabıta ekiplerini Ekrem İmamoğlu mu yolladı?
Altın fiyatları bir anda fırladı! Yükselişin nedeni ne?
Altın fiyatları bir anda fırladı! Yükselişin nedeni ne?
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı
Bakan Varank o görüntüleri yayınladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg fabrikasını gezdi
Bakan Varank o görüntüleri yayınladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg fabrikasını gezdi
Kripto para borsası Binance rakibini satın alıyor
Kripto para borsası Binance rakibini satın alıyor
Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı
Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Güvenlik kaygılarımız giderilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Güvenlik kaygılarımız giderilmeli