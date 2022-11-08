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Türkiye'den F-35 ve F-16 açıklaması! ABD'ye Yunanistan uyarısı

Türkiye'den F-35 ve F-16 açıklaması! ABD'ye Yunanistan uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'ye uyarılar yapıldığını belirterek F-35 ve F-16 konusundaki son gelişmeleri aktardı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilişkiler ve F-16 konusunda açıklamalarda bulundu. ABD ile vize sorunlarına da değinen Çavuşoğlu, "Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık.

Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı.

F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir.

Muhalefete 'kara para' tepkisi

Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?  Biz atamaları liyakatle yapıyoruz. İçeriden de yapıyoruz dışarıdan da yapıyoruz. Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok bizde."

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