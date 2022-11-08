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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'li Aydemir'den Macron'a 'emperyalist' tepkisi

AK Parti'li Aydemir'den Macron'a 'emperyalist' tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin Afrika'da "emperyalist güç" olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakanlığının bütçesine dair sunum yaptığını hatırlattı. Aydemir, Çavuşoğlu'nun Suriye ile ilgili sözlerinin değerli olduğunu söyledi.

Aydemir, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı bir TV kanalında, millete hakaret ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu zihniyet, bu millete tepeden bakan bir zihniyet. İşte bu zihniyet bize karşı. Bu anlayış sadece bu adamda değil; CHP'de, HDP'de, İYİ Partide aynı anlayış var. Ahmağın önde gideni sensin. Sen millete nasıl böyle hakaret edersin? Millet adına bu adamı kınıyorum."

Aydemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da "emperyalist güç" olmakla suçladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Afrika'yı iliklerine kadar sömüren bir devletin başkanı, bize suçlama yöneltiyor. Niye? Top ayaklarından çıkıyor, Türkiye inisiyatif alıyor, onların oradaki mazlum insanlara zulüm etmesinin önüne geçiyor. Rahatsız oluyorlar. O yüzden de kendi yaptıklarını bize yamamaya çalışıyorlar. Afrika yüreğini bize açmış. Afrika şunu biliyor: Türkiye nereye giderse oraya nizam verir. Sömürme bizim anlayışımızda asla yoktur."

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