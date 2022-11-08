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Cübbeli Ahmet Hoca ile Canan Kaftancıoğlu savaşa girişti! 'Pabucumun Cübbelisi' davalık

Cübbeli Ahmet Hoca ile Canan Kaftancıoğlu savaşa girişti! 'Pabucumun Cübbelisi' davalık

Cübbeli Ahmet Hoca'nın "İTO seçimlerini Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği aday kazanırsa LGBT'ye yatırım yapacak" sözleriyle başlayan polemik mahkemelik oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun "Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi" cevabı üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri öncesinde mevcut başkan Şekip Avdagiç'e destek çağrısında bulunmuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin desteklediği adayın LGBT'ye yatırım yapacağını öne süren Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" demişti.

'Nükteli Jetski'ye ters binip kaçmak yok'

Canan Kaftancıoğlu da Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözlerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti. Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" cevabı vermişti.

Pabucumun Cübbelisi!...

Canan Kaftancıoğlu ardından da “Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi” şeklinde tweet atmıştı.

'Bana hakaret etti' diye savcılığa gitti

Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı sonrası Ünlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu’nun, Ünlü’ye hakaret ettiği öne sürülerek, hakkında dava açılması istendi.

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