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AK Parti'den Cihan Kolivar'ın "ekmek" sözlerine sert tepki: Hadsizlik...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den Cihan Kolivar'ın "ekmek" sözlerine sert tepki: Hadsizlik...

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı canlı yayında 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.' şeklindeki skandal ifadeleri büyük tepki çekti.  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar'ın, "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın canlı yayındaki sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi. 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir." ifadesini kullandı.

Cihan Kolivar ne dedi?

Cihan Kolivar "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil. Türkiye'de ekmek için kişi başı tüketim 210 KG. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de 45-50 kilo" gibi haddini aşan sözler kullandı.

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