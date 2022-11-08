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Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında İYİ Parti İl Başkanı'na 'pezevenk' dedi! 800 TL ceza yedi

Büyükşehir Belediye Başkanı canlı yayında İYİ Parti İl Başkanı'na 'pezevenk' dedi! 800 TL ceza yedi

AK Partili Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, canlı yayına bağlanarak, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a 'pezevenk' dedi. Mahkeme, Sekmen'i 10 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak, Kırkpınar 1 milyon TL’lik tazminat davası açtığından, sadece 800 TL alabilecek... İşte nedeni...

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Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Erzurum'un yerel bir kanalında canlı olarak yayınlanan programda, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanını eleştirmişti. Canlı yayına bağlanan AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kendisini eleştiren İyi Partili Kırkpınar'a, "pezevenk" demişti. Kırkpınar, Sekmen hakkında 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

1 milyon TL istedi 10 bin TL verdi

Dava karara bağlandı. Mahkeme, Sekmen’in 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. 990 bin TL’lik tazminat istemi ise reddedilmiş oldu. Ayrıca İyi Partili Kırkpınar'ın aile fertlerinin açtığı tazminat davası da reddedildi. Reddedilen tazminat miktarına ilişkin 9 bin 200 TL olan avukatlık masrafının da Kırkpınar ailesinden tahsil edilmesine hükmedildi.

Sadece 800 TL ödeyecek

Buna göre Sekmen, sadece 800 TL tazminat ödeyecek. Melih Kırkpınar, kararı eleştirerek "Böyle bir karar alınmasını da ayrıca hayretle karşılıyorum. Her nedense şaşırmadığımız bir şekilde ilerleyen ve sonuçlanan süreçte verilen karar, vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Kullandığı terbiye dışı kelimeyi, 'Erzurum’da yöresel bir söz' diyerek pişkince savunan Mehmet Sekmen, bir sonraki seçimde hemşerilerinin yüzüne nasıl bakacak onu merak ediyorum" dedi.

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