Galatasaray'da Lucas Torreira krizi: Maaşı için kulübe ihtar çekti

Süper Lig'de Beşiktaş'ı derbide 2-1 yenerek zirve yarışında ben de varım diyen Galatasaray'da yaşanılan mali krizin arından bir darbede yıldız futbolcusu Lucas Torreira'dan geldi. Patrick Van Aanholt ve Erick Pulgar'dan sonra sezon başında Arsenal'den kadroya katılan Torreira'nın menajerinin kulübe ihtar çektiği belirtildi.

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Fatih Karagümrük ve Beşiktaş galibiyetleriyle Süper Lig'de olumlu bir hava yakalayan Galatasaray mali açıdan zor günler geçiriyor. Eski futbolcular Feghouli, Babel, Pulgar ve şu anda kadroda olan Patrick van Aanholt'un ardından yeni transferlerden bir ismin daha Sarı-kırmızılı kulübe maaş ödemesiyle ilgili ihtar çektiği ortaya çıktı. Maaşları ödeyemeyen kulüp, primlerle takımı idare etmeye çalışıyor.

Kulüp içerisinden alınan bilgiye göre; oyunculara bir süredir garanti maaş ödemesi yapılmıyor. Ayrıca Patrick Van Aanholt ve Erick Pulgar'dan sonra Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira'nın menajeri de sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Menajerin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncuları Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de geçmiş dönem alacakları için FIFA'ya başvurmuştu.

Sorunu primlerle çözmeye çalışıyorlar

Yeni Şafak'ın haberine göre; Futbolculara maaş ödemelerini yapamayan başkan Dursun Özbek ve yönetimi, primlerle problemi çözmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası 250'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yıllık kazançları garanti olan oyuncular da prim ödemelerini memnuniyetle karşılıyor.