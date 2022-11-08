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Taksici kadın müşteriyi araçtan indirip saçını çekti kafasına vurdu o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksici kadın müşteriyi araçtan indirip saçını çekti kafasına vurdu o anlar kamerada

ESENYURT'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı.

Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan anlar kamerada

Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

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