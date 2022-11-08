Ekmeğe zam tartışmaları sürüyor! Bakan Kirişçi'den un fiyatı açıklaması

İstanbul'da maliyetlerin artması nedeni ile ekmeğe zam geleceği iddiaları konuşulurken Bakan Kirişçi'den un fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İstanbul'da Aralık ayı gelmeden 5 lira olan ekmeğin fiyatının 7,5 lira olacağı iddiası var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünkü Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirişci, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira.

Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz."