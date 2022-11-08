Ekmeğe zam tartışmaları sürüyor! Bakan Kirişçi'den un fiyatı açıklaması
İstanbul'da maliyetlerin artması nedeni ile ekmeğe zam geleceği iddiaları konuşulurken Bakan Kirişçi'den un fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.Abone ol
İstanbul'da Aralık ayı gelmeden 5 lira olan ekmeğin fiyatının 7,5 lira olacağı iddiası var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünkü Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kirişci, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira.
Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz."