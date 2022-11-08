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Erdoğan duyurmuştu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Erdoğan duyurmuştu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

"Türkiye Aile Desteği" programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa aktarılacak 3,2 milyar lira bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Birçok vatandaşın yakından takip ettiği destek ödemeleri hakkında merak edilenlere cevap verdi. 

Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlar için koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncesinin ürünü bu programlardan biri de 'Türkiye Aile Desteği'dir" dedi.

2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira destek

"Türkiye Aile Desteği" kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira ödeneceğini duyuran Erdoğan şunları söyledi:

Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülke çapında faaliyet gösteren binin üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Böylece bu hafta içinde kısaca ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İnşallah hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta değil, aynı zamanda ailesi içinde boynu bükük bırakmayacak bir anlayışla sosyal destek programlarımızı sürdüreceğiz."

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