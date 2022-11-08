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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.

Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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