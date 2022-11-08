Kimse bilmiyor ama 50 gramı bile öldürüyor! İstanbul'da çok var

Sarıyer’de mantarla gelen ölümle ilgili açıklama yapan Mikolog Jilber Barutçiyan, mantar ölümlerinin yüzde 95’inin ‘Köygöçüren’ adı verilen mantardan olduğunu ve 50 gramının bile yetişkin bir insanı öldürmek için yeterli olduğunu belirtti.

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Mantar türleri açısında oldukça zengin olan Türkiye'de, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ormanlık alanlardan bilinçsizce toplanan mantarlar, zehirlenmelere neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf ve Feriza Yıldız çifti zehirlendi. Yusuf Yıldız hayatını kaybederken eşinin sağlık durumu ise ciddiyetini korumakta. Uzmanlar ise uyarılarına devam ediyor.

"30 bin mantar türünden 20'si öldürücü"

Mikolog (mantar bilimi) Jilber Barutçiyan Türkiye'nin mantar zengini bir ülke olduğunu belirterek, "Dünyanın bütün değerli mutfaklarında kullanılan mantarlar Türkiye'de bulunuyor. Çıplak gözle görebildiğimiz minimum 30 bin tür mantar var. Bunlar arasında 200'ü zehirli. Ölümcül olması gerekmiyor. 15 ila 20 mantar türü ise öldürücü etkiye sahip. 200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor" dedi.

"50 gram bir yetişkini öldürmek için yeterli"

Barutçiyan insanların İstanbul'un Batı Karadeniz bölgesinde 30 bin mantar türü ile karşılaşılabileceğini ifade ederek, "Duyduğumuz ölümlerin yüzde 95'i 'Köygöçüren' adı verilen mantardır. 50 gramının bile yetişkin bir insanı öldürmesi mümkün. Bu mantarlar çok sinsi. Yedikten sonra saatler içerisinde belirti bile vermezler. En az 12 saat ama, genelde 24 ve 48 saat arasında ilk zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. O saatten sonra mideniz yıkansa da bir şey fark etmez. Yediğiniz miktara bağlı olaraktan ölüm kaçınılmazdır. İlk belirtileri kanlı ishaldir. Sonra karaciğerinizi parçalar ve böbrekleriniz yok eder" dedi.