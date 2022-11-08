Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak! İBB AK Parti'ye geçecek! 'Ahmak' videosu olay

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceği iddia edilen dava 11 Kasım Cuma günü İstanbul Kartal Adliyesi'nde görülecek. Dava sürerken hakimin değiştirilmesi, siyasi yasak getirileceği iddialarını güçlendirdi. Abdulkadir Selvi ise, getirilecek bir siyasi yasağın Ekem İmamoğlu'na 'hayat öpücüğü' olacağını yazdı.

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11 Kasım Cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine, “ahmak” dediği iddiasıyla siyasi yasak istenen davasında karar çıkacak. 4 yıl 1 ay hapis talebiyle yargılanan İmamoğlu'na, eğer 1 yıldan fazla hapis cezası verilirse İmamoğlu, siyasi yasaklı duruma gelecek.

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararıyla siyasi yasaklı hale getirilmesi durumunda, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınacak. İBB Belediye Meclisi’nde çoğunluk AK Parti’de olduğu için yapılacak seçimle AK Partili bir isim belediye başkanı olacak.

Her duruşma öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunu harekete geçirecek bir adım attığını yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Geçen sefer kitleler Anadolu Adliyesi’nin önüne yığılmıştı. Bu kez de 'Ahmak' diye bir video hazırlatmış" deyip şöyle devam etti:

'Ahmak'la bana ceza verin diyor

"Duruşma öncesinde hazırlatılan videoyu izleyince İmamoğlu’nun yeni bir mağduriyet peşinde koştuğunu görüyorsunuz. Bir defa videonun adı “Ahmak”. Videoda o kadar çok 'ahmak' vurgusu yapılıyor ki adeta mahkeme heyetine sübliminal olarak mesaj veriliyor. 'Ben ahmak dedim ve bana bundan dolayı bir ceza verin' gibi bir ısrar hissediliyor."

Ceza verilse de siyasi yasaklı olmaz

"Ancak şunu söylemek isterim. İmamoğlu 1 yıldan fazla hapis cezası alsa da mutlaka siyasi yasaklı olacak diye bir zorunluluk yok" diyen Abdulkadir Selvi, "Hukuk içinde birden fazla yol var. Adli para cezası verilir ya da hâkim hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verirse siyasi yasak söz konusu değil" diye yazdı.

'Her salı bir parti lideri hapsi girmeli'

"Siyasetçinin cezası siyaseten olmalı. Parti liderlerinin grup konuşmalarını izlediğimizde 'ahmak' sözü onların yanında hafif kalıyor." diyen Abdulkadir Selvi, "Bu durumda hepsine ceza verecek olsanız her salı günü bir parti liderinin hapse girmesi gerekir." dedi. "Ayrıca bu tür cezalar ters teper. İstanbul seçimlerinde bunu gördük" uyarısı yapan Selvi şöyle devam etti:

Siyasi yasak, hayat öpücüğü olur

"Milyonlarca İstanbullunun oyunu alan bir belediye başkanının yargı kararıyla önünün kesilmesi vicdanlarda ters teper. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, İmamoğlu’nun hikâyesini yazdığı kitaba, “Kahramanın Yolculuğu” ismini vermişti. Belli ki İmamoğlu, yolunun siyasi yasaklardan geçerek gerçek bir kahramana dönüşmesini çok arzu ediyor. Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir."