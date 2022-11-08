Jorge Jesus: Her maç final rakibin kim olduğuna bakmıyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Alışık olduğumuz bir durum"

"Rakip bizi durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir durum. Zor ama hak edilmiş bir galibiyet."

"3 puan ve liderliği koruduk"

"3 puan ve liderliği koruduk. Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz."

“1 kişi eksik oynamamıza rağmen işler bizim için kolaylaştı”

“İlk yarı 45+5 dakika oynandı, topun oyunda olduğu süre 21 dakikaydı. Maç gerek faullerle, gerek kale atışlarıyla çok fazla durdu. Fenerbahçe’nin bu şekil ofansif temposu kırılmış oldu, maç gerildi. Rakibimizin hocası tecrübeli. Fenerbahçe’nin temposunu nasıl kıracağını iyi biliyordu. Son 6 maçta onlara karşı kazanamamıştık. Onların belirlemiş olduğu strateji buydu. İşler ikinci yarı daha zorlaşacak derken 1 kişi eksik oynamamıza rağmen kolaylaştı. Çok fazla faul olmasını durduracak gücümüz yok. Hakemler, teknik ve disiplini yönetebilmeyi bilmeli. Her düşene faul çalmamalı hem Fenerbahçe hem Sivasspor için”

“Lige verilen ara takımımıza iyi gelecek”

“Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek ara bize iyi gelecek. Bu sürede sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak ve 3 günde bir maç yaptığımız için sakatlık limitinde olan oyuncuların dinlenmesi için iyi olacak. Bu dinlenme herkes için olmayacak tabi, milli takımlarına giden oyuncularda olacak. Bu ara bizim takımımıza iyi gelecek. Alışkın olduğumuz bir durum değil ligin bu döneminde ara vermek. Yeniden hazırlık dönemi olacak. Buna adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray - Beşiktaş maçında iki ezeli rakibi izledim. İki iyi takımın mücadelesiydi. Orada da güzel atmosfer vardı. Futbolcular birbirine saygı duyuyordu, bu benim için en önemlisi”

“Lig bizim en büyük hedefimiz”

“Her teknik direktör farklıdır. Bende her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum. Kendimce en iyi mantık çerçevesinde çalışıyorum. Oyuncularınız sizin fikirlerinize inanırsa işler daha kolay olur. Çok güzel bir grubumuz var. Kendi kapasitelerine inanıyorlar. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa Ligi’nde son 16’dayız. Fenerbahçe şu anda Avrupa Ligi’nde en iyi 16 takım arasında. Bu da uluslar arası prestijin kazanılmasında önemli. Lig bizim en büyük hedefimiz. Bunu korumak istiyoruz”