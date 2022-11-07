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ABD ve Yunanistan'dan dibimizde gerilimi artırma çabası! Gerçek mermiler kullanıldı

ABD ve Yunanistan'dan dibimizde gerilimi artırma çabası! Gerçek mermiler kullanıldı

Yunanistan, Türkiye sınırında gerilimi artıracak hamlelerine devam ediyor. Diyalog çağrısı yapan Yunanistan hükümeti, ABD ile birlikte Türkiye'ye 50 km uzaklıkta bulunan Dedeağaç'ta tanklarla tatbikat yaptı.

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Atina yönetimi bölgede gerilimi tırmandıracak hamlelerine devam ediyor. ABD, Dedeağaç bölgesine yığdığı silahlarla Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye 50 km uzaklıkta tatbikat gerçekleştirdi.

Yunanistan medyasında geniş yer alan habere göre, İskeçe Petrochori'deki tank atış poligonunda gerçekleştirilen tatbikatta gerçek mermiler kullanıldı. Tatbikat sırasında belirlenen hedefler tanklar ile vuruldu.

Tatbikatı 8 ülkenin temsilcileri izledi

Ayrıca tatbikatı COL Kelly McDonald, ODC -GR Başkanı, Mısır, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Ürdün, İtalya, Güney Kıbrıs ve Romanya'dan gözlemciler, Silahlı Kuvvetler ve Güvenlik Kuvvetleri subayları ile Yerel Yönetim temsilcileri de izledi.

Tatbikat diyerek bölgeyi silahlandırıyorlar

Öte yandan ABD, bir süredir özellikle Dedeağaç üssünde önemli yığınaklar yapıyor. Özellikle son iddialara göre Amerika, bu üsse 600 askerini saldırı helikopterleri eşliğinde konuşlandıracak. Birçok zırhlı araç, tank ve top mermilerinin olduğunu üs hakkında ABD yönetimi, Rusya'ya karşı yığınak yaptığını iddia ediyor.

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